她問真的有人可以背出全部信用卡卡號？ 網購族神回：背了3張

現代人因為工作忙碌，沒有時間出門逛街，因此通常都會選擇上網購物，然而有些人習慣使用貨到付款，有些人則會直接輸入信用卡卡號線上結帳，不過自己的信用卡大家都能牢牢的記在腦中嗎？對此，今（5）日就有一名女網友在PTT中PO文提到，對於自己的信用卡卡號頂多能背出「檢查碼」跟「到期年月日」，因此她就好奇詢問廣大網友「真的有人可以做到這件事嗎？」

原PO以「你背得出你信用卡卡號嗎？」為題在文中表示，她承認自己無法背出信用卡上所有的數字，因為前面的號碼實在太長，因此她只能背出檢查碼和到期年月，並說道「聽說真的有人可以背出自己信用卡的全部卡號，這是真的嗎？真的有人可以做到嗎？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友討論，並紛紛留言回應自己和原PO一樣無法背出全部數字，「我不行，光前面8個數字都不行了」、「我也都背不出來，所以我都拍下來存在手機裡，要刷卡再拿出來看」、「完全不記得，每次要網購一定都要拿出來看」、「我是卡號還可以，但日期和驗證碼就記不住」、「完全不想背，所以從來沒記過，因為一旦記得就很容易亂刷」。

甚至也有各種記憶達人留言「我連郵局帳戶和卡碼都能倒背如流」、「只要常用網購絕對背的滾瓜爛熟」、「常用就背的起來了啦」、「常網購加常用的那張卡一定背的起來」、「網購輸入幾次就記起來了」、「我背了3張信用卡卡號，真的常用就會記得」、「可以背起來的，一個月坐高鐵超過5次就會背起來了」。