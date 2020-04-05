女兒在校打架 爸第一句話讓媽聽了很傻眼

相信許多學生或者曾經歷過學生時期的人多少都有過打架的經驗，一名媽媽因為女兒在學校和同學有肢體衝突，被老師寫在聯絡簿上通報，媽媽用LINE想跟老公討論如何處理，沒想到得到的答案讓她看了很傻眼，她把對話截圖PO在臉書上，讓網友們看了笑翻。

這名媽媽在臉書「爆廢公社」貼出和老公的對話截圖，她說因為女兒在學校上體育課時和同學打架鬧事，老師屢勸不聽，只好寫在聯絡簿上通知家長。媽媽詢問女兒後，了解到是對方先動手女兒才還手，而且還沒來得及打個你死我活就雙雙被叫去罰站，詳細情形還得等到放完連假才能去問老師。

媽媽對此很傷腦筋，於是想和老公商量如何跟女兒溝通。她用LINE傳訊息給老公告知女兒在學校發生的事，原本以為對方會給什麼意見或想法，沒想到得到的回覆竟然是「幫我回『打贏還打輸？』」甚至還說「老師太單純了，他不知到她爸也是這樣嗎？」讓她看了很無言，PO文問網友「請問我到底該先處理屁孩還是處理屁孩她爹？」

貼文引起網友們熱烈的討論，許多人歪樓的說「打輸還打贏？而且為什麼打？被欺負打回去應該，欺負同學打人還打輸就活該」、「其實歐美很多父母也都會第一句問孩子打贏還打輸」、「通常第一句話都要先問打贏還打輸，打輸就不能回家」、「打贏才結束啊，打輸繼續打」、「打贏被寫聯絡簿就算了，打輸還被寫聯絡簿這可不行」、「記得提醒妹妹：要打就不要輸，輸了就不要哭」、「打贏我們就道歉，打輸就要求賠償」。

還有網友也分享自身經驗表示，「怎麼跟我媽一樣啦，每次聽到我在學校跟同學還是老師吵架都先問我『輸還贏？輸了老娘打死你』」、「我以前也常跟別人打架，在我長大了之後我媽都認為打架就算了，但不能打輸」、「我都告訴我女兒人家打妳，就把他打回去，後面媽媽處理，但重點是妳不能先動手打人」、「我小一被霸凌哭回家，我爸説沒打贏不要回來」。