維力炸醬能配什麼一起吃？ 網大讚1搭配神法：真心不騙

台灣泡麵種類眾多，不少人要出國時都會囤好幾包在行李箱中，就是為了能在異地一解「家鄉味」，其中「維力炸醬麵」更是許多人心中的經典好滋味，當中的醬包更是夯到業者直接獨立出來罐裝販售。對此，昨（4）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己到超商買東西時，赫然發現有單賣罐裝的維力炸醬，準備要結帳時，因為想不到除了搭配泡麵以外還有什麼用途，所以就索性的放回架上，但回家後卻一直想「到底能搭配什麼」，於是就好奇詢問廣大網友「維力炸醬麵的醬料能配什麼一起吃？」

原PO在文中表示，昨日中午在7-11買東西時，突然發現架上有賣維力炸醬麵的醬料獨立罐裝，準備拿去結帳時，原PO又想到「這東西除了搞泡麵還能搞什麼」，所以最後就索性的放回架上，不過到了凌晨2點多原PO還在想著「那個醬料到底能配什麼」，簡直糾結了他一整天，最後想出幾個不錯的搭配方式「水煮雞胸肉、白飯、長棍麵包、肉包和雞肉飯」，但即使想出這些搭配方法原PO還是不敢輕易嘗試，因為他認為一罐也不便宜，結果他就拜託網友並問道「有神人有私家食譜能分享嗎？」

PO文一出後，隨即引來許多網友熱議，紛紛留言分享自己的搭配方式，「拿去配水煮豆腐還滿好吃的」、「跟快炒的東西感覺很搭」、「配蒸煮麵真的超讚」、「先換不同的乾麵來拌口感就有差了，推薦拌關廟刀削麵」、「我都沾水餃吃，也很搭」、「可以搭配很多東西啊，基本上就跟醬油差不多」、「我也會買五木拉麵的麵塊包裝，也是弄成乾拌麵來吃」、「配白飯就可以20塊吃一餐」、「炒飯加一點很讚，比很多XO醬炒飯好吃，出乎意料」。

更有網友提出超狂吃法，「配薯條，真心不騙」、「維力醬配薯條真的超讚」、「之前有拿維力醬搭過一次麥當勞薯條，意外覺得超搭」。