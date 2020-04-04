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被鎖門外！男友用「動物森友會」求救 網笑翻：有這種操作

聯合新聞網 / 綜合報導
近來動物森友會爆紅，因此發生了許多有趣的事。 圖／讀者提供（非文中當事人）
近來動物森友會爆紅，因此發生了許多有趣的事。 圖／讀者提供（非文中當事人）

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，中央、醫療人員呼籲民眾盡量不要外出，在家中好好防疫保護自己也保護別人，因為待在家中的時間變長，意外也讓「任天堂」新推出的遊戲「集合啦！動物森友會」爆紅，一上市就銷售一空，有一名女網友和大家分享男友透過動物森友會求救的故事，讓大家笑翻。

女網友在「Dcard」發文說，某天和男友在宿舍一如往常地玩動物森友會到晚上12點，在男友離開之後她開始專心的研究起Switch保護殼，沒想到這時候同事突然傳LINE給她，和她說「妳男友找你」，這時女網友還一頭霧水，想說他不是才剛離開，一問之下才知道，他忘了帶鑰匙、手機被鎖在家門外，加上這間房間剛好沒有門鈴，外面的門有兩個，房間內聽不到外面大門的聲音，讓男友趕緊用森友會聯絡她同事求救。

女網友最後也幽默說「同事：收求救費用300000鈴錢合理」其他網友看完笑翻「還有這種操作…」、「這是一款真正的社交遊戲」、「有這種操作真是狂了，我要在我的島嶼上設計一個求救亭哈」、「之前八點檔也有過這種戲碼欸，忘記是不是一家人還是什麼，反正就媽媽被抓走然後用Switch 聯絡女兒的樣子」

Switch 動物森友會

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