居家檢疫包比一比！這2市食物多到像普渡 還有縣市走身心靈路線

新冠肺炎在全球造成大流行，為了防止疫情在台灣蔓延，政府要求自3月19日起，所有從外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天，而各縣市政府也提供檢疫包給民眾，就有一名女網友在臉書上分享多個縣市檢疫包的內容物，除了口罩、食物外，還有些特殊的東西讓網友看了直呼太有趣，照片一出也讓其他鄉民比較起哪個地方的檢疫包比較好。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示住在台灣很幸福，即使因為疫情關係得居家檢疫，但地方政府會提供檢疫包給民眾使用。她分享了多個縣市檢疫包裡的物品，台南的檢疫包裡除了有五穀粉、穀糧、即時沖泡的香積飯等，還有一本「靜思語」，而且不只台南有，台北的檢疫包有餅乾、口罩、山藥薏仁粉等物，也有一本「靜思語」，讓原PO看了笑說「放靜思語是走心靈路線嗎？」

其他地區例如高雄提供好幾樣即時沖泡飲品、口罩、衛生紙、還有塑膠袋，屏東則是毛巾、牙刷牙膏組合，雖然沒有食物，但有給予影片平台的序號讓檢疫的民眾能夠在家追劇。台中的檢疫包更簡單，裡面沒有食物，只看到市長叮嚀和檢疫相關說明的紙張，還有口罩和體溫計，原PO解釋「食物是民間分配，所以沒有食物喔」。

另外，宜蘭的檢疫包提供一包白米、好幾綑垃圾袋、漂白水，特別的是還有一小包種子，可讓居家檢疫的民眾種種小盆栽，陶冶身心靈，讓網友看了覺得很有趣，認為「種植花草有益身心健康」、「這是療癒心靈用的吧」，這也是原PO看過最有趣的檢疫包。

食物裝最多的檢疫包就屬新竹市跟桃園，從照片裡看到新竹市除了口罩、溫度計、漂白水等防疫物資外，還提供泡麵、料理包、罐頭、零食，而桃園更是誇張，20多包燕麥沖泡包、多包泡麵、2瓶礦泉水、還有多到數不清的零食餅乾，讓原PO看了超傻眼，直呼是在辦桌還是普渡？網友也搞笑的說「有一種餓是市長覺得你還餓」、「硬是不讓你出門買吃的」、「一整個就是養豬計畫的概念」、「這哪是防疫包？根本是土豪包等級了吧」。

新竹市檢疫包也提供許多食物。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

台南檢疫包提供「靜思語」。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

台北檢疫包也有靜思語。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」