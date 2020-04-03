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愚人節坦白遊戲男答應不計較 女友答一個日子他綠了

香港01 / 撰文：向樂高
愚人節坦白遊戲，女友一開口台男即崩潰。(01製圖)
愚人節坦白遊戲，女友一開口台男即崩潰。(01製圖)

很多人說4月1日愚人節是表白時刻，因為對方拒絕，都可以解釋只是開玩笑。台灣一名男網民就和女友玩一個坦白的遊戲，說出「去年有沒有在哪一天出軌」，想不到女朋友的答案，讓台男瞬間崩潰。

該名男網民在facebook群組「爆廢公社」發文，表示自己跟女友是遠距離，愚人節當日以電話聯絡，提議玩一個互相坦白的小遊戲。

男網民附上一張黑白的單人照，並表示「照片黑白我怕你們看出帽子是綠色」，帖子引來網民熱議，紛紛安慰樓主，「沒事沒事，只有一天，不是一整年」、「記得你自己說今天愚人節不能計較的唷」，亦有人懷疑女友應該不止出軌一天。

愚人節坦白遊戲，女友一開口台男即崩潰。(01製圖)
愚人節坦白遊戲，女友一開口台男即崩潰。(01製圖)

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文章授權轉載自《香港01》

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