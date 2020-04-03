愚人節坦白遊戲男答應不計較 女友答一個日子他綠了
很多人說4月1日愚人節是表白時刻，因為對方拒絕，都可以解釋只是開玩笑。台灣一名男網民就和女友玩一個坦白的遊戲，說出「去年有沒有在哪一天出軌」，想不到女朋友的答案，讓台男瞬間崩潰。
該名男網民在facebook群組「爆廢公社」發文，表示自己跟女友是遠距離，愚人節當日以電話聯絡，提議玩一個互相坦白的小遊戲。
男網民附上一張黑白的單人照，並表示「照片黑白我怕你們看出帽子是綠色」，帖子引來網民熱議，紛紛安慰樓主，「沒事沒事，只有一天，不是一整年」、「記得你自己說今天愚人節不能計較的唷」，亦有人懷疑女友應該不止出軌一天。
延伸閱讀：
台女愚人節開玩笑稱喜歡同性講分手 男友挽留仍死撐 結局太悲哀
【愚人節惡搞集合】譚仔三哥推10小辣面膜 九巴開真‧空中巴士？
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言