香菜vs皮蛋誰最討厭？ 網答案多投它：根本邪教

世界上有各種食物，每種食材都有它獨特的外表、口感與味道，但不是每個人都能接受，對此有網友好奇詢問「香菜和皮蛋哪個比較討人厭」，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文提及，自己吃飯點加爆香菜的蚵仔麵線，朋友則點皮蛋豆腐，結果各自覺得對方吃的不是食物，由於兩人的喜好不同，於是詢問廣大鄉民，「皮蛋跟香菜到底哪個比較討人厭啊？」

貼文一出，多數網友投給香菜，「非常討厭別說是吃，我光聞到味道就想吐」、「不敢吃+1 覺得好吃的東西加進去馬上毀掉」、「香菜真的不行，應該叫臭菜、「香菜到底是什麼邪教」、「香菜超臭會毀掉一整碗食物」。

另外不喜歡皮蛋的網友表示，「第一個做出皮蛋並吃下去的我很欽佩」、「家人都喜歡吃就我覺得超噁心，完全不能接受」、「超噁心不敢吃」、「怎麼會有人發明皮蛋這食物」。

此外，有網友日前在PTT票選台灣人討厭食物排行榜，呼聲最高為茄子，第二和第三名分別為苦瓜和香菜。