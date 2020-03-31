白飯一盤？爭鮮愚人節限定百元餐盒 網友打開超驚喜

知名連鎖迴轉壽司《爭鮮》推出外帶餐盒多年，近日為因應新冠肺炎疫情，加上呼應愚人節檔期，順勢推出「飯裡藏鮮」餐盒，只供應到4月10日。這款愚人節限定的餐盒表面雖不起眼，只有一層白飯，但底下其實鋪滿「彩蛋」，只有翻開白飯那刻才能看見底下放了什麼真材實料。而看不見內容物的驚喜感也讓網友表示：像刺激大冒險、好有創意。

爭鮮在這次推出的「飯裡藏鮮」中主打綜合食材，「延續散壽司特性，將原先放在壽司底層的米飯與上層配料交換，打開盒蓋，映入眼簾是整層白色米飯，藏有各種營養食材，包括照燒鮭魚、鰻魚、蝦、歐姆蛋、花椰菜及干瓢等，兼具美味與樂趣。」

爭鮮FB粉絲專業也推出抽獎活動，鼓勵民眾踴躍上傳「飯裡藏鮮」好料彩蛋照。網友紛紛PO出餐盒美照，從中可見滿滿的配料，看起來非常豐盛，網友也留言表示：「白飯份量足夠」。這款愚人節餐盒只限定在爭鮮外帶店販售，限時供應至4月10日，每盒定價100元。

這種嶄新吃法也引來網友好奇討論，紛紛表示「好有創意！」但也有網友在Dcard上留言表示：「我怕到時候裡面只有一片海鮮所以不敢買」，此留言意外釣出爭鮮員工回覆：「飯裡藏鮮盒子上一定都有貼照片，白飯下面就是長照片那樣，並不會有一片海鮮的問題」，但同時她也提醒：「這款餐盒底下被白飯壓著的料，本來基本上就不會太好看，有審美觀問題的就不要吃」。而網友實際開箱試吃後的心得是：「感覺就像是一場刺激的大冒險，但是用料滿實在的」。