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抗疫神曲《馬的肺炎你真不思議》爆紅 網驚：蔡依林是妳？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友翻唱改編蔡依林所演唱的《馬德里不思議》。圖擷自youtube
網友翻唱改編蔡依林所演唱的《馬德里不思議》。圖擷自youtube

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球超過66萬人確診，死亡人數破3萬，面對疫情發展，有網友翻唱蔡依林《馬德里不思議》一曲，且將歌名改為《馬的肺炎你真不思議》，影片上傳至youtube，短短4天超過35萬人觀看，成為新一代抗疫神曲。

網友YeeLin Tsai分享由Ms. A 作詞演唱的《馬的肺炎你真不思議》，將疫情爆發以來發生的大小事寫進歌詞，包含嘲諷世界衛生組織（WHO）多次親中言論，以及中國大陸吃野味釀禍，但不想被汙名化，要求他國將武漢肺炎改為新冠肺炎等。

接著提到中國外交部發言人華春瑩，總是將疫情爆發責任推給他國，試圖擺脫隱匿疫情的指控，引來美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）不滿，兩人多次在推特上互嗆。Ms. A安慰唱到，「歐塔加斯不用生氣，中國本來就有病」。

歌詞也指出，義大利民眾不甩封城禁令，照樣外出趴趴走，讓市長氣得破口大罵、2020東京奧運延期、病情奪走多條人命，「馬的你不可思議，輕易拆散我們的家庭，遊走在快末日的光景」。

歌曲在網上曝光，引來許多網友熱議，「新冠肺炎已經可以發一張專輯了」、「我是無意間發現蔡依林私人的頻道了嗎？」、「這真的不是蔡依林本人？」、「蔡依林就是妳別裝了快出來承認」、「歌詞超強，酸一波」、「有神快拜，唱得超好聽，歌詞也很讚」。

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