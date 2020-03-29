他吃火鍋「發票差一號」與千萬元錯過 老闆私訊安慰送驚喜

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，為防杜疫情對我國威脅，自3月19日起入境我國者皆須居家檢疫，截至目前約有4萬5000人正執行中，雖然出現了不少違反規定趴趴走的案例，但遵守規定在家裡認真執行的人還是大多數，有一名從英國回台的網友，他回到鄉下無人居住的老家進行居家檢疫14天，他分享了1-5天的隔離生活，因為實在太有趣了，讓不少網友都敲碗看續集。

2020-03-26 17:14