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他吃火鍋「發票差一號」與千萬元錯過 老闆私訊安慰送驚喜
1、2月統一發票中獎號碼出爐，幾家歡樂幾家愁。日前台中有位民眾曬出對發票成果，只見在火鍋店用餐的發票，8個號碼中只差最後一個尾數就中千萬頭獎，讓他無奈直呼「好想哭」。事後老闆的朋友看到PO文後，私訊表示願意免費招待，給他再來一碗當安慰獎。
該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文哭訴，1、2月的特別獎號碼為12620024，自己的發票號碼為12620023，只差最後一個尾數就中1000萬，無奈跟財神爺錯過，讓他大嘆「台中人！出來找你的發票，你在我後面消費中特別獎了！」。
根據《tvbs》報導，當時媽媽發票對到一半急CALL他，問他火鍋店在哪，讓他一頭霧水，回家才發現跟1千萬擦身而過，如果晚一步結帳就中獎了，只好苦笑說，「比悲傷更悲傷的故事」。
事後老闆朋友看到PO文，私訊安慰他，「沒有得到1千萬，但是至少有再來一鍋」，要他保留發票，下次找朋友一起來吃，老闆買單。業者也提到，當時非用餐時段還是有不少客人在店內，中獎者是1月22日晚上8點多的顧客，雖然忘記是誰中獎，不過會在粉絲團尋找這位幸運得主。
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