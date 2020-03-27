日本網友DIY紙箱微型戲院 在家感受包場看戲滋味

新冠肺炎疫情下，戲院雖然如常運作，但始終與一群人共處一室，還是有感染風險。日本有網民昨（8日）為了安全地看戲，用紙箱製作了一個微型戲院。

照片所見，鞋盒大小的紙箱內有仿真戲院座位的模型，座位最前方留有螢幕位置，可以放入智慧型手機播放電影，透過洞口望入紙箱內，便會有置身電影院的體驗。

帖子在網上引來關注，短短兩天已有逾3.2萬人讚好以及9000多次轉推。不少網民大讚樓主有心思，笑言他可以量化生產微型戲院，也有人貼圖分享另類在家看戲工具，笑言「到處都可以是戲院」。

日本有網民自製微型戲院，放入智慧型手機即可有類似在電影院看戲的體驗。圖擷自 Twitter@suamochi

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文章授權轉載自《香港01》