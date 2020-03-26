他回鄉下祖厝隔離生活「太無聊」卻讓網友笑倒敲碗求續集

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，為防杜疫情對我國威脅，自3月19日起入境我國者皆須居家檢疫，截至目前約有4萬5000人正執行中，雖然出現了不少違反規定趴趴走的案例，但遵守規定在家裡認真執行的人還是大多數，有一名從英國回台的網友，他回到鄉下無人居住的老家進行居家檢疫14天，他分享了1-5天的隔離生活，因為實在太有趣了，讓不少網友都敲碗想看續集。

臉書「爆廢公社」社團，有人貼出一名從英國回台的網友回到鄉下無人居住的老家進行居家檢疫14天，他記錄著隔離生活，第一天早上6點多就被鳥叫聲吵醒，姑姑差不多在6點多打來，提醒他記得「要拔草！」、第二天，他敘述昨晚姑姑又特地打來問「草拔了沒」，網友只有淡淡回覆「沒拔」，姑姑又問那一天做了什麼，網友則以「別問，這是秘密」淡淡帶過。

第三天姑姑又打來，怕他太無聊，叫他可以去田裡拔玉米來吃，而且這一天他早上四點多就被要出門的鄰居吵醒，覺得相當崩潰。第四天他跑到豬舍玩，他也特別說明，昨天姑姑已經放棄打電話，因為可能知道他鐵了心不拔草，這天有朋友也關心他今天一整天做了什麼，他則說出連自己都怕的答案「屠殺了一堆蒼蠅，這是我今天的活動」，而第五天只寫了「我發現一隻死蒼蠅」草草帶過。

這幾天他的伙食因為物資缺乏，手邊最多的東西就是蔥，他吃了「饅頭夾蛋、自製蛋餅、饅頭夾蔥仔」後來爸爸有提供其他食物，於是他又煮了「蒜香高麗菜炒糯米香腸」、「蕃茄蛋肉片加冬粉」第四天他又因為選擇有限，又吃回了「超多蔥的蛋餅」。

網友看到都笑翻，紛紛回應「親戚是不是把他當羊了， 一直要他拔草」、「這個人到底是多無聊XDDDDDD」、「為人為己，有確實居家檢疫就是讚」、「期待續集」、「期待連載到14天」、「他無聊到我覺得他很可以領防疫補助金了」、「到最後一定會拔草的」、「這地方好適合隔離耶！空氣又好」、「好期待後面的發文，笑死我了」、「好可愛喔 ，空投一些物資給他吧 ，每天吃蛋餅」、「所哈哈哈很幽默」。

網友到鄉下無人老家居家隔離，其他人看他的隔離生活覺得相當幽默有趣。 圖／取自爆廢公社