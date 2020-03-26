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用foodpanda叫小火鍋外送 竟被外送員笑「你叫太多了吧」
現在「宅經濟」當道，加上疫情影響，很多人選擇在家叫餐點外送。一名網友在家用foodpanda叫了小火鍋，卻被外送員嘲笑點太多，讓他有點難堪。
一名網友在PTT發文，晚餐用foodpanda叫了連鎖火鍋店的外送，送上門時外送員笑著對他說：「好大包喔，你也叫太多了吧」。他無奈PO上餐點的照片給網友公評，照片中共有六碗，包括白飯、豬血、豆腐、小菜、湯和鍋物等。
網友表示：「這份量還好吧」、「這熱量對男生來說沒有很高」、「檢舉他阿」、「這是我的三倍份量」、「他又不知道你是幾個人吃，酸什麼」；還有人分析外送員心態：「這麼重才賺一單，當然嘴你一下」。
根據foodpanda外送員薪資計算方式，每單四十到四十五元，加上廣告費用十元和接單獎金五元，一單共五十五元到六十元。
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