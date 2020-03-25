疫情擴散 大學教授出奇招變身「小羅莉」線上授課效果絕佳

蔣老師教導的計算機編程課程內容艱深，學生一旦「走堂」便難以追回進度，所以蔣sir原先「閉關」一個月，錄製正常教學影片，但發現並非所有學生都有觀看。

有見及此，曾在美國麻省理工媒體實驗室擔任訪問教授的蔣飛學以致用，利用雙鏡頭攝錄器材及自行開發的軟件，將自己「變裝」成一個二次元人物，包括蘿莉、機械人、怪獸，背景則是一個二次元課室環境，待錄製課程影片完結後，他在開始直播時詢問學生「喜歡哪個造型」，結果大家都喜歡女生形象，就決定「變裝」蘿莉教書。

蔣飛出動虛擬替身即時解答學生問題，達到師生互動的效果，成功吸引學生提早完成錄播課堂及交功課，甚至連研究生都要求他出動虛擬替身教學。蔣飛亦無私分享自己的教學結果，將軟件上傳到網上平台，讓其他老師在家中「變裝」。