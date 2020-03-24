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殯葬業老爸出奇招！寄出「封印符」包裹 她嚇傻：誰敢碰？

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生委託父親寄生活用品過來，沒想到父親竟在包裹外貼上「封印符」，讓她超驚訝。圖／取自Dcard
女大生委託父親寄生活用品過來，沒想到父親竟在包裹外貼上「封印符」，讓她超驚訝。圖／取自Dcard

收發貨看到這種包裹，真的會讓人心驚驚！女大生發文表示，近日委託父親寄一些生活用品過來給她，父親因擔心包裹會被人亂碰，竟然使出妙計，在包裹外貼上許多張「封印符」，還將照片傳給她看，讓女大生超震驚，忍不住吐槽「我爸又搞這齣…出頭真的很多！」

女大生在Dcard發文分享，目前自己一個人在離家很遠的大學上課，近日請從事殯葬業的父親寄一些生活用品及零食過來。女大生的父親擔心包裹寄出後會被其他人亂碰，便決定將包裹「封起來」！只見他結合專業與幽默感，在包裹表面貼上多張「封印符」，藉此作為另類警告牌，該父親也在包裝完成後，拍照與女兒分享自己的「傑作」。

女大生看到照片後超震驚，不禁吐槽自家老爸，「封成這樣，到底誰敢碰啦！我爸又搞這齣…出頭真的很多！」，她也開始擔心自己之後要怎麼領取這「封印包裹」，崩潰表示「我領貨的時候是有多尷尬啦」，也忍不住為收貨的店員擔心，「店員都不敢碰吧」。

網友看到貼文後，也紛紛留言讚賞這位幽默老爸，「太帥了啦」、「這樣包裝超級安全耶！完全不怕別人動手腳，老爸技高一籌呢」、「感覺這比防撞貼紙有用」，也有人認為，「好險你爸不是用骨灰罈的箱子寄給你，這樣更尷尬」、「這個應該要放天燈或是放水流的方式寄出才對」，也有網友表示，「我爸也是殯葬業的呢！幸好我爸不會這麼做」。

Dcard 零食

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