妹子夜闖宿舍還上了床 6男大生嚇到叫舍監

日前夜晚某大學一間已關燈就寢的男宿舍突然闖入一位女子，脫了鞋子、外套，用沉重的腳步爬梯子到上鋪床與男大生睡覺，此時6位男大生驚覺有異樣全嚇醒，互問「這你女友？」，睡該床位男學生回應「我不認識她啊」，於是決定開燈看清楚這人是誰，還找了舍監來處理這棘手的「驚人場面」。

男大生在《Dcard》分享，某一晚大學男宿舍裡6人都熟睡著，突然有陌生人開了門，還開了檯燈，脫下鞋子、外套，卸了隱型眼鏡，「用沉重的腳步爬上梯子準備上床，此時我稍微醒了，想說旁邊室友踩梯子又這麼大力，近視的我瞄了一眼，誒不對啊，室友在床上啊，啊爬上來的是誰？」，宿舍裡沒開燈看不清楚對方長相和性別。

這人就躺在與大家較不熟的2號室友旁直接睡了，同時2號室友也爬起來，安靜的下梯子出門去了，男大生戴起眼鏡，疑惑這陌生人的腿還蠻細，此時3號室友也醒來確認該陌生人的打呼聲「是女的」，不知所措的兩人嚇到把全室友都吵醒。

隨後2號室友回房間，被問「這你女友？」，其回應「我不認識她啊，我出去冷靜一下，我整個黑人問號」，原來他是嚇到奪門而出。

為了「釐清案件」，男大生們把燈打開，才看到這女子穿著一件衛生衣跟牛仔褲，「還好還有穿。我們沒人敢去動她」，最後只好找舍監出面處理，但舍監到現場還一臉狐疑的問「是你們自己帶進來的吧？」，男大生大力否認後，舍監才把女子叫醒，她恍神了大約十秒鐘，就開始道歉承認喝醉酒，原來只是走錯了樓層。

男大生表示，不知女大生到底是喝多少，下床後還在恍，東西沒拿還拿錯室友手機，光腳走出房間。搞定整件事後，6位男大生心情難以平復，「不知道我們是太驚恐還是太興奮，直接睡不著，直接下床打電腦」。

網友們紛紛回應，「有趣」、「出去冷靜一下笑死我了」、「今天換成男誤入女寢就警察伯伯了」，也有網友歪樓「女孩看起來很有料XD，好嗨的一晚」、「躺在床上突然有女生躺在旁邊，嗯真幸福」。