汽車旅館房間插座竟在天花板 內行網友曝實際功用

插座在天花板要怎麼用？一名網友在臉書上抱怨入住台南一家汽車旅館，整間房間只有兩個插座，一個在梳妝台，另一個竟然設計在天花板，讓他超傻眼，直呼「當初設計這間房間的設計師到底有什麼問題？」網友們看了也忍不住大笑，紛紛討論起天花板插座的功用。

原PO表示跟同事一起到台南出差，因為很晚了於是找了間汽車旅館住宿一晚，只不過住進去後卻發現讓人困擾的問題。他說進房後一直遍尋不著插座，床頭兩側也沒有，好不容易找到一個卻是在離床鋪最遠的梳妝台，而且只能插一個，讓他覺得很不方便。後來在房間吃飯時突然看到一隻蚊子，原PO站起來要拍打，結果抬頭一看竟然發現天花板有一個插座，讓他們兩人只能尷尬的互視傻笑。

他說手機充電線有2公尺長，而自己身高173公分，站到椅子上勉強能將充電線插入，但為了充電還要爬到椅子上去插插頭，讓他很無言。原PO拍下照片上傳到臉書「爆廢公社」後也笑翻了許多網友。

許多網友搞笑的說「這到底是什麼神奇的設計？」、「也太鬧了吧」、「設計師來自顛倒世界」、「不給你用啦！哈哈哈…給你也不讓你好過的概念」、「歡迎來到巨人房間」、「可以把冰箱的拔掉」、「家具拉開看看有沒有充電座被擋住？天花板也太好笑」、「長知識了，以後出門外宿要帶延長線」，還有人猜測其用途，「想給你裝壁掛風扇用的吧」、「裝監視器的？」、「逃生燈吧」、「懸吊式電視插座吧」。

不過部分網友認為這應該是照明燈的插座，「應該是當初有緊急照明燈在那現在拆掉了」、「那個是緊急照明燈，或者其他用途的…但絕對不會是拿來充電的」、「這設計應該非常早期的旅館，就像上面說的是早期緊急照明用的電源」、「那個應該是在充停電的照明燈」、「要小心唷！那個應該是緊急逃生燈的插座，有的可能是220V的電，不是全電壓的充電頭可能會燒掉」。