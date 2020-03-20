快訊

確診個案大增？指揮中心記者會延至1600舉行

開第一槍！家樂福：即日起每人每車限購買2串衛生紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假人頭被爸爸拿來當盆栽 她哭笑不得網友嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友的爸爸將她練習梳包頭的假人頭拿來當成盆栽。 圖／翻攝自爆笑公社
一名女網友的爸爸將她練習梳包頭的假人頭拿來當成盆栽。 圖／翻攝自爆笑公社

長輩都喜歡在家裡種些花花草草，除了消磨時間也陶冶心情，但一名女網友卻抱怨爸爸老是拿她的東西來發揮創意做東西，日前爸爸又拿了她的一樣東西來做成盆栽，還拍下照片給她看，讓這名女網友看了很無言，只不過這個盆栽卻讓網友看了毛毛的。

女網友在臉書「爆笑公社」PO出和爸爸的對話截圖，只見爸爸傳了張照片給她看，是一個美髮業常用來練習的假人頭，卻被用鐵絲倒掛起來，空洞處就塞入植物，爸爸還開心的說「我的盆栽呀！好看吧」讓原PO看了超傻眼，直呼「那個假人頭要2300塊耶！我練習梳包頭就是要用這個頭，這個該不會是我房間的吧？」

爸爸還搞笑的幫假人頭取了個名字「她叫『釣妹』」，無厘頭的行徑讓原PO哭笑不得。而爸爸愛拿她的東西來發揮創意也不是第一次，原PO說「不是拿我的馬靴當箭袋，就是拿我的假人頭當盆栽」，由此看來爸爸的創意無限，父女倆的感情也相當的好。

雖然很有創意，但假人頭實在太嚇人了，許多網友直呼太恐怖，「這個半夜嚇死人啦」、「晚上看到我會嚇暈」、「晚上看到的人才真的會哭笑不得」、「感覺很快就有警察會來了」、「鄰居看到會報警吧」；還有人開玩笑的說「還可以嚇鳥」、「歐買尬！這個人頭貴貴餒，當盆栽好貴」、「以前我也是拿假人頭曬在家裡陽台…哈哈哈」、「防盜高招」、「好有趣的爸爸」、「放著也是長灰塵，不如拿來種花花草草，美觀又能嚇小偷」。

原PO貼出和爸爸的搞笑對話截圖。 圖／翻攝自爆笑公社
原PO貼出和爸爸的搞笑對話截圖。 圖／翻攝自爆笑公社

相關新聞

假人頭被爸爸拿來當盆栽 她哭笑不得網友嚇傻

長輩都喜歡在家裡種些花花草草，除了消磨時間也陶冶心情，但一名女網友卻抱怨爸爸老是拿她的東西來發揮創意做東西，日前爸爸又拿了她的一樣東西來做成盆栽，還拍下照片給她看，讓這名女網友看了很無言，只不過這個盆栽卻讓網友看了毛毛的。

深夜高歌遭投訴 公告補槍「不要再唱一千個傷心的理由」網笑炸

不少人閒來無事就會高歌一曲，抒發心情，不過有時卻可能遭到鄰居投訴，就有網友分享一張照片，只見某住戶經常在凌晨唱歌，讓左鄰右舍不堪其擾，管委會貼出公告提醒，卻有人在下方「補槍」，笑翻大批網友。

媽想減肥見女兒作業造句「嘴到爆炸」 網笑噴：太有才

大家常常說童言無忌，看孩子作業有時候也會發現令人捧腹大笑的內容。有位媽媽近期就在分享自己檢查女兒作業時，竟意外看到女兒的造句內容在瘋狂吐槽她減肥的事情，讓她忍不住上社團發文取暖，而貼文也引發網友熱烈討論。

這款罐頭當兵才能吃到！阿兵哥曝美味：超下飯

服兵役是大部分男性都必須經歷的人生歷程，其中也會遇到不少令人難忘的回憶，近日有網友分享一張「紅燒牛肉罐頭」照片，勾起許多人的回憶...

他騎電動車爽載五女 網羨慕狂歪樓：人生巔峰！

一架電單車可以載多少人？中國流傳圖片可見，一架街頭行駛的電動車中一共坐了6個人，駕駛的是一名男生，他的前面坐有2名女子、後面坐3名女子，把他團團包圍，不少網友笑稱他享齊人之福。不過男子卻自稱十分無奈，最終還因超載被警方帶回調查。

日本「魔改」小籠包！6種湯汁一次享受 台灣網友看了超崩潰

台灣美食到了日本就會「超進化」？日本近來掀起一股台灣美食熱潮，不僅珍珠奶茶成為熱銷商品，就連鹹豆漿、糖葫蘆…等台式小吃都蔚為流行。近日，日本餐廳再出新招，推出一款新奇的小籠包套餐...

網曝日本最難到的觀光景點 搭渡輪直升機也未必能到

一位民眾在網上表示，許多人到日本自助旅遊，但也好奇有哪個觀光景點最難抵達，對此有網友指出，電影《你的名字》的取景點青島村得先到八丈島轉乘，且常遇渡輪停駛，直升機的座位也少，是最難抵達的景點之一。

藥局張貼字條告知沒口罩 網見歪樓「大口！你死定了！」

隨著口罩實名制實施，藥局門口經常會出現口罩銷售情形的相關告示。不過近日有網友拍到一張字條，上頭原本寫著「大人口罩沒了」，卻因為排版問題看起來像「大口沒人罩了」，讓不少網友笑回：「大口！你死定了！」

原來電鍋也可以輕鬆做水煮蛋 她大讚：省時、省電、省瓦斯

電鍋是每個人家中的生活必需品，因為操作簡單又可以處理很多料理，所以深受不少人的喜愛，有些人的家裡可能還會同時有好幾個電鍋，但電鍋除了平常蒸熟食物外，還有很多意想不到的用途。日前就有一名女網友在PTT上PO文表示，自己最近才知道原來電鍋也可以用來做「水煮蛋」，而且只要簡單幾個步驟就可以搞定，讓她忍不住讚嘆直呼「不僅省時、省電，還可以省瓦斯」。

粉團列出外地人不適應高雄的10件事 引起兩派網友激辯

台灣每個縣市都有當地獨特的特色，不論是飲食、生活習慣、或者是語調，都能和其他地方做出區別，當然對於外縣市的人來說一定也會不習慣。「高雄點 Kaohsiung.」臉書粉絲團日前就列舉了「外地人在高雄最不適應的10件事」，引起網友們高度的討論。

老公嫌妻愛亂買東西不讓跟 從好市多傳4個字訊息嚇壞她

許多人都喜歡逛大賣場，大家多少也有過這樣的經驗，就是原本只是要買個一兩樣的小東西，卻不知不覺變大採購，一名女網友抱怨老公嫌她愛亂買東西，決定自己去大賣場購物，沒想到反而花了一筆錢買了台大電視回來，讓她超傻眼。

陳時中部長化身海獺 插畫家繪圖致敬「防疫三大將」

新冠肺炎疫情持續延燒，然而台灣在這波疫情中死守，至今未出現大爆發的現象，站在第一線的醫護人員及疫情指揮中心功不可沒。為了向防疫人員致敬，插畫家黃立佩將三位「防疫大將」畫成海象、海豹及海獺，並要網友分辨誰是誰，超萌的圖畫掀起熱議。

熱門新聞

回台不被歡迎？ 在美留學生：很抱歉但我要回家

韓國防疫隔離包大解密 最獨特的是這個

等不到人取餐 外送員上樓後一看暴怒：竟忙著玩線上遊戲

媽想減肥見女兒作業造句「嘴到爆炸」 網笑噴：太有才

他發問台灣人的民族性 網友一致回這個

「又不一定會中獎」她堅持去日本會男友 網友轟：台灣豬隊友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。