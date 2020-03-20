假人頭被爸爸拿來當盆栽 她哭笑不得網友嚇傻

長輩都喜歡在家裡種些花花草草，除了消磨時間也陶冶心情，但一名女網友卻抱怨爸爸老是拿她的東西來發揮創意做東西，日前爸爸又拿了她的一樣東西來做成盆栽，還拍下照片給她看，讓這名女網友看了很無言，只不過這個盆栽卻讓網友看了毛毛的。

女網友在臉書「爆笑公社」PO出和爸爸的對話截圖，只見爸爸傳了張照片給她看，是一個美髮業常用來練習的假人頭，卻被用鐵絲倒掛起來，空洞處就塞入植物，爸爸還開心的說「我的盆栽呀！好看吧」讓原PO看了超傻眼，直呼「那個假人頭要2300塊耶！我練習梳包頭就是要用這個頭，這個該不會是我房間的吧？」

爸爸還搞笑的幫假人頭取了個名字「她叫『釣妹』」，無厘頭的行徑讓原PO哭笑不得。而爸爸愛拿她的東西來發揮創意也不是第一次，原PO說「不是拿我的馬靴當箭袋，就是拿我的假人頭當盆栽」，由此看來爸爸的創意無限，父女倆的感情也相當的好。

雖然很有創意，但假人頭實在太嚇人了，許多網友直呼太恐怖，「這個半夜嚇死人啦」、「晚上看到我會嚇暈」、「晚上看到的人才真的會哭笑不得」、「感覺很快就有警察會來了」、「鄰居看到會報警吧」；還有人開玩笑的說「還可以嚇鳥」、「歐買尬！這個人頭貴貴餒，當盆栽好貴」、「以前我也是拿假人頭曬在家裡陽台…哈哈哈」、「防盜高招」、「好有趣的爸爸」、「放著也是長灰塵，不如拿來種花花草草，美觀又能嚇小偷」。