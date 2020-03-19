深夜高歌遭投訴 公告補槍「不要再唱一千個傷心的理由」網笑炸

不少人閒來無事就會高歌一曲，抒發心情，不過有時卻可能遭到鄰居投訴，就有網友分享一張照片，只見某住戶經常在凌晨唱歌，讓左鄰右舍不堪其擾，管委會貼出公告提醒，卻有人在下方「補槍」，笑翻大批網友。

一名網友在臉書社團「爆笑公社」轉發一張公告，只見上頭寫道：「接到住戶投訴，某單位在凌晨唱歌，發出噪音，令左鄰右里或樓上樓下住戶受到嚴重滋擾。請住戶自律！」沒想到有苦主補槍寫下「不要再唱一千個傷心的理由」，讓發文網友笑虧「他真的很傷心，體諒一下嘛」。

貼文一出，網友全笑瘋，紛紛留言「他很愛張學友」、「是有多傷心」、「感覺得出來真的很傷心」、「又被投訴，更傷心了」、「再唱下去，大家聽了越傷心了」、「人家失戀就夠傷心了...還被檢舉...真的只能躲著棉被哭欸」。

還有網友開玩笑表示有開放點歌嗎？「那唱999朵玫瑰可以嗎」、「點首死了都要愛」、「點一首傷心的人別聽慢歌」、「改唱張惠妹的三天三夜」、「換唱金包銀可以嗎」、「改唱領悟會比較好」。