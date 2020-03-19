媽想減肥見女兒作業造句「嘴到爆炸」 網笑噴：太有才

大家常常說童言無忌，看孩子作業有時候也會發現令人捧腹大笑的內容。有位媽媽近期就在分享自己檢查女兒作業時，竟意外看到女兒的造句內容在瘋狂吐槽她減肥的事情，讓她忍不住上社團發文取暖，而貼文也引發網友熱烈討論。

原PO近期在爆怨公社提到，自己翻到女兒作業時，看到其中一個題目造句練習，沒想到女兒直接用媽媽想減肥為題造了三個句子，分別寫下：「媽媽再怎麼努力地減肥也瘦不下去」、「媽媽一直想要瘦下來，卻沒成功過」、「媽媽一直想要瘦下來，可是從來沒有實現過」，讓她當場看傻眼，忍不住表示：「我要抱怨我女兒⋯又沒要她換句話說」。

貼文馬上吸來萬名網友按讚，直呼女兒太誠實，「媽媽中箭三次」、「媽媽是多想要減肥」、「同一件事，媽媽被刺中3刀」、「孩子，你說什麼大實話呢」、「老實的三連發，哭了...」、「真是個誠實的好孩子」、「哇靠，嘴到爆炸」，也有人讚嘆女兒很聰明，「一個例子解決三種造句，厲害」、「好厲害耶，一句話三種說法」、「好會舉一反三喔」、「太有才」。

而不少網友也對此深有同感，「我兒子也是逮到機會就要噹我減肥的事」、「我兒子現在中班也是這樣，有次說媽媽妳的腿好像大象」、「小孩好像都會嫌自己的媽媽胖，我家兩隻也常常在嘲笑我有肥肉」。