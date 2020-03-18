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他騎電動車爽載五女 網羨慕狂歪樓：人生巔峰！

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一架街頭行駛的電動車中一共坐了6個人，駕駛的是一名男生，他的前面坐有2名女子、後面坐3名女子，把他團團包圍，不少網友笑稱他享齊人之福。 圖／微博
一架街頭行駛的電動車中一共坐了6個人，駕駛的是一名男生，他的前面坐有2名女子、後面坐3名女子，把他團團包圍，不少網友笑稱他享齊人之福。 圖／微博

一架電單車可以載多少人？中國流傳圖片可見，一架街頭行駛的電動車中一共坐了6個人，駕駛的是一名男生，他的前面坐有2名女子、後面坐3名女子，把他團團包圍，不少網友笑稱他享齊人之福。不過男子卻自稱十分無奈，最終還因超載被警方帶回調查。

一架街頭行駛的電動車中一共坐了6個人，駕駛的是一名男生，他的前面坐有2名女子、後面坐3名女子，把他團團包圍，不少網友笑稱他享齊人之福。 圖／微博
一架街頭行駛的電動車中一共坐了6個人，駕駛的是一名男生，他的前面坐有2名女子、後面坐3名女子，把他團團包圍，不少網友笑稱他享齊人之福。 圖／微博

網上流傳在東莞市橫瀝鎮街頭拍攝的影片，可見1個男子和5個女子擠在一架電動車上，電動車由男子駕駛，最前方的女子更背對馬路、反過來坐在車頭上，十分驚險。

事件曝光後，東莞市公安局交通警察支隊展開調查，於3月16日晚上在橫瀝鎮某工業區一間米粉店內發現其中4名乘客，之後在另一間快餐店門前找到姓羅的男司機及其中一名乘客，把他們全部帶回警署調查。

羅男解釋，當日他在一家飲品店喝東西，這5個女乘客要羅男載她們去取東西，更「跳上了電動車」，羅男於是「迫於無奈」才答應送她們。警方通報指，司機羅男涉嫌無證駕駛、超載、不戴頭盔、駕駛超標電動車等多項違法行為，5名女乘客亦已被警方控制，案件正在進一步處理中。

羅男解釋，當日他在一家飲品店喝東西，這5個女乘客要羅男載她們去取東西，更「跳上了電動車」，羅男於是「迫於無奈」才答應送她們。 圖／微博
羅男解釋，當日他在一家飲品店喝東西，這5個女乘客要羅男載她們去取東西，更「跳上了電動車」，羅男於是「迫於無奈」才答應送她們。 圖／微博

姓羅的男司機及乘客都被帶回警署調查。 圖／微博
姓羅的男司機及乘客都被帶回警署調查。 圖／微博

這張「6人電單車」的圖片引來網友熱論，有人笑稱羅男「確實是最靚的仔」、「到了人生巔峰」、「兩個輪，載5個，四個輪，連女朋友都沒有」，亦有人指「以為只有印度才有這種盛況」，有網民就想知道電動車的型號，「這電瓶車廣告不錯！」

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