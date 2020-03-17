日本「魔改」小籠包！6種湯汁一次享受 台灣網友看了超崩潰

台灣美食到了日本就會「超進化」？日本近來掀起一股台灣美食熱潮，不僅珍珠奶茶成為熱銷商品，就連鹹豆漿、糖葫蘆…等台式小吃都蔚為流行。近日，日本餐廳再出新招，推出一款新奇的小籠包套餐，將小籠包泡在豆漿、芒果汁、綠茶及珍珠椰奶中，讓台灣網友看了超崩潰，驚呼「不要玩食物啊」！

臉書粉絲專頁《 新潟越後老姫 》發出貼文，分享在日本新潟車站的中華料理內發現一道新奇料理，只見台灣美食之一的小籠包被分裝在六個不同的透明容器中，且分別被六種不同的湯頭浸泡，而這六種湯頭分別為「豆漿、芒果汁、珍珠椰奶、烏龍茶、綠茶及麻辣」。

奇葩的吃法也令版主感到驚豔，他在貼文中寫道，「正常的食物，來到日本都會歪掉，而且不是普通的歪」，更加上「為小籠包哀悼」的hashtag，表達內心的惆悵。

台灣網友看見貼文後，紛紛崩潰吶喊，「不要玩食物啊」、「根本黑暗料理！」、「這樣我要先救哪個！」、「我可以體會義大利人看到鳳梨披薩的心情了…」，也有人表示「真的變湯包了」、「想知道小籠包心裡陰影面積！」、「不用自己沾醬，老闆幫你沾好了」，也有網友讚嘆這種做法，「原來麻婆珍珠不是最可怕的呀」、「日本創新很厲害」、「好狂啊，嘆為觀止」。