藥局張貼字條告知沒口罩 網見歪樓「大口！你死定了！」

隨著口罩實名制實施，藥局門口經常會出現口罩銷售情形的相關告示。不過近日有網友拍到一張字條，上頭原本寫著「大人口罩沒了」，卻因為排版問題看起來像「大口沒人罩了」，讓不少網友笑回：「大口！你死定了！」

網友上周末在「爆廢公社」發文，他拍到藥局門口公告「大人口罩沒了，不要再問」，告知民眾店內已沒有成人口罩。不過最大張的「大人口罩沒了」因為排版問題，猛一看會讓人以為是「大口沒人罩了」。

原po在貼文中寫道：「跟『大口』有什麼過節恩怨的，可以來找他了......他現在沒有靠山。」其他網友也搞笑回應：「大口，你好自為之！」、「我比較擔心大口現在人還好嗎？」、「大口你出來別怕！！我罩你」、「不要肉搜大口，放他一條生路」。