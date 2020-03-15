原來電鍋也可以輕鬆做水煮蛋 她大讚：省時、省電、省瓦斯

電鍋是每個人家中的生活必需品，因為操作簡單又可以處理很多料理，所以深受不少人的喜愛，有些人的家裡可能還會同時有好幾個電鍋，但電鍋除了平常蒸熟食物外，還有很多意想不到的用途。日前就有一名女網友在PTT上PO文表示，自己最近才知道原來電鍋也可以用來做「水煮蛋」，而且只要簡單幾個步驟就可以搞定，讓她忍不住讚嘆直呼「不僅省時、省電，還可以省瓦斯」。

原PO在文中提到，她最近才知道原來電鍋裡面鋪一張濕的廚房紙巾，接著把帶殼的生雞蛋放進去，不必再另外加水，只要把電鍋的開關按下去等到跳起來，蛋就會熟了。這樣的作法與她之前煮水煮蛋的方式完全不同，因此不禁讓她驚呼「原來用電鍋就可以做水煮蛋，實在太強了！」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，許多網友紛紛直呼這根本是常識，「我幾年前就開始這樣做了」、「這個方式我從小就知道了欸」、「連我阿嬤都知道，妳真的落伍了」、「這對平常外宿的大學生來說很稀鬆平常啊」、「該不會妳真的以為水煮蛋只能『水煮』吧」、「以前我也是以為水煮蛋就是要放到水裡才能熟，是我媽媽教我才知道有這個方法」、「其實電鍋也可以做溏心蛋，不只水煮蛋」。

也有不少網友分享其他用電鍋做水煮蛋的方法，「外鍋半杯水也可以，如果是冷藏蛋就要蓋濕廚房紙巾，不然殼會裂開」、「其實濕的廚房紙巾就是為了方便控制水量」、「我水煮蛋都是直接一顆放電鍋，倒入米杯的半格水（節省水資源），接著等它跳起悶一下，隨時想吃就用電鍋，新鮮不用冰」、「其實不用放紙巾也可以，有蒸架就夠了」、「用3人小電鍋一顆蛋只要加一格水」。