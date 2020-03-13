老公嫌妻愛亂買東西不讓跟 從好市多傳4個字訊息嚇壞她

許多人都喜歡逛大賣場，大家多少也有過這樣的經驗，就是原本只是要買個一兩樣的小東西，卻不知不覺變大採購，一名女網友抱怨老公嫌她愛亂買東西，決定自己去大賣場購物，沒想到反而花了一筆錢買了台大電視回來，讓她超傻眼。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」粉絲團寫道因為家裡炸物沒了，想去大賣場買一些回來，但老公卻嫌她每次到大賣場都很愛亂買東西，因此不准原PO跟去，他自己一個人去買就好，但隔沒多久老公從賣場傳了訊息回來，讓她看了完全不敢相信。

老公在訊息裡直接了當地寫了4個字「買電視了」，讓原PO嚇了好大一跳，趕緊回撥電話詢問個明白，只不過為時已晚，老公最後花了不到一萬元把一台49吋的大電視給買回家，這也讓原PO無奈的說「原來…老娘我平常買小的東西是亂買，要買比較大的才不叫亂買」。

貼文也引起網友們熱議，「他怕妳去會阻止他亂買，所以才沒有要妳跟去」、「帶妳去就沒有預算能買電視了」、「老公只買一樣，所以沒有亂買」、「女人買的都是小東西，男人一買都不得了」、「其實很多時候男生買起來比女生可怕，因為他們會買的東西單價都偏高」、「男生都往電器類衝更可怕，女生最多就是往保養品而已」、「他沒有亂買，他是看好了才買」。

還有人也自曝家人也有同樣的情形，「非常能理解，說預算8000買電視，結果回來65吋電視，問號？」、「我老公也是這樣」、「怎麼男人都一個樣，哈哈哈…我家的那一位也是」、「我前幾天跟著老公去，就是為了要阻止他買電視的！」、「跟我老爸一樣，不亂花小錢，但一花就是大錢」、「別說好市多，我連全聯跟家樂福都很怕帶老婆去」。