回收嬤買米腸給孫吃錢不夠 路人「一舉動」讓網淚：有洋蔥

俗話說「台灣最美的風景是人」，生活中發生的暖心事蹟常常令人動容。一位家中開炸物店的老闆近日就分享自己開店碰到的情況，貼文一出馬上引發萬名網友按讚。

原PO近日在爆廢公社二館分享，碰到一位撿回收的阿嬤來攤位買米腸給孫子吃，但身上錢卻帶不夠，原PO也不讓對方難堪，馬上回應「沒關係，不夠算我的」，沒想到這時候旁邊的一位大哥見狀，馬上偷偷跟原PO說，「幫我夾100元，小孩子愛吃的，然後給這阿嬤」，充滿愛心的舉動讓原PO忍不住直呼「是在暖幾點的！」

貼文一出馬上引發萬名網友按讚，「好心會有好報，感恩暖心的暖男！」、「感謝您跟那位大哥的愛心」、「感覺好好吃，原來是加了人情味啊，好人讚讚」、「有洋蔥」、「好暖！處處有溫情」、「沒有人在米腸放洋蔥的啦」，也有網友紛紛表示照片看了令人嘴饞，「謝謝你們！但看到覺得好餓」、「看起來好好吃，突然覺得餓了，好想吃東西」、「看完這篇好想吃炸米腸」。

不過也有網友歪樓，認為撿回收的阿嬤通常都來頭不小，「收回收的阿嬤，很多都有兩三棟透天的...」、「題外話是回收的阿嬤真的深藏不露」、「回收的阿嬤房子算排的...」、「讓我想起我以前住南港隔壁撿回收的阿嬤，撿了兩棟透天」、「結果阿嬤家裡是住別墅」。