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男搭捷運沒戴口罩「這舉動」引眾怒 網譙：公德心跑哪去了？
新冠肺炎疫情持續升溫，許多民眾出門搭乘大眾運輸工具都會戴上口罩防疫，避免病毒傳染。不過今（12）日有網友PO文表示，搭捷運時看到一名男子不僅沒戴口罩，整個人還躺在座椅上，誇張行徑引發大批網友熱議。
一名女網友在臉書社團「爆怨公社」曬出一張照片，只見一名男子完全不顧他人眼光，大剌剌地躺在整排座椅，鞋子還踩在椅子上，且地上還有一片掉落的口罩，嚇得一旁乘客不敢靠近，讓原PO傻眼直呼「需不需幫他蓋個被子，睡得這麼舒爽」。
照片曝光後，引起不少網友大怒，紛紛留言「超沒水準」、「這種人已經不要臉了」、「喝掛了吧」、「可以直接蓋白布了」、「公德心跑哪去了？」、「這真的有誇張離譜到，把捷運車廂當你家床鋪一樣」、「看完怎麼有想一腳把他踹下來椅子的衝動！」
此外，還有網友開玩笑說「睡到口罩都掉了」、「幫他把掉地上的口罩戴好」、「太沒危機意識了，都不怕口罩被偷撿走！」、「站他旁邊咳嗽看他醒不醒，記得提醒他口罩在地上」、「用地上口罩幫他蓋眼睛當眼罩比較好睡」。
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