網購性感洋裝她見實品超崩潰 眾人全笑歪：復健腿套？

現在網路購物發達，許多人都會從直接選購需要的生活用品，不過偶爾也會有踩到地雷的時候。有位網友近日就分享了自己買的洋裝，但實體與網路上的照片差異太大，讓許多人看了全笑翻。

原PO近日在爆廢公社分享自己買了一件無袖洋裝，只見網站上的麻豆穿起來合身又好看，讓她忍不住心動下單，沒想到收到實品整個大縮水，整件只能套上單隻腳，原PO收到商品後直呼想給差評。

見到超迷你的洋裝，讓許多網友看了笑翻，紛紛開始歪樓神譬喻，「也太搞笑了吧！」、「差太多了吧？運送過程中縮水了？」、「差太多了吧，是護膝嗎？」、「我以為是石膏套」、「腳有石膏用這個美觀喔」、「復健腿套？」、「沒認真看，還以為是什麼瘦腿襪」、「原來買的是護腿那我就放心了」、「我剛剛沒仔細看，以為是便利商店裝微波食品的網袋」。

不過也有買過類似衣服的網友提到，「還可以再撐開吧」、「這種衣服料子伸縮度很大的，女生有買過這種料子衣服應該會有經驗的」、「我自己好幾件耶～因為穿起來才貼身」、「它認真就是長這樣啊，因為它伸縮彈性超好」、「搞不好超級彈」、「這件好像是有彈性材質，要看身材穿」、「針織是有彈性的啊」。