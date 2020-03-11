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飯店冰塊桶越看越詭異 他捧在手上笑翻一票網友

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前入住一家飯店，卻發現房間裡提供的冰塊桶顏色和造型都讓人看了覺得很詭異。 圖／翻攝自爆笑公社
一名網友日前入住一家飯店，卻發現房間裡提供的冰塊桶顏色和造型都讓人看了覺得很詭異。 圖／翻攝自爆笑公社

飯店或旅館通常都會在房間裡提供熱水壺等茶具供入住的房客使用，有些業者還會有冰塊桶，讓房客冰飲料，但有網友入住一間飯店卻發現房間裡的冰塊桶造型讓他看了很不舒服，彷彿是個骨灰罈，他把照片PO到臉書讓網友看了全都笑翻。

一般的冰塊桶通常都是金屬或玻璃製成，但從原PO在臉書「爆笑公社」貼出的照片看到他手上的冰塊桶很不一樣。只見他單手拿著桶子在電梯裡自拍，而手上的冰塊桶的造型沒有提把又是純白色的，光看外觀不說還以為是骨灰罈。

原PO拿著冰塊桶要到大廳去裝冰塊，但沒有提把只能用手捧著，怎麼看怎麼怪，這也讓他頗有微詞的說「飯店房間裡面好好的冰塊桶，為什麼不做提把？為什麼是白色？為什麼還得捧著去大廳裝？」照片一貼出也吸引上萬名網友按讚。

許多人搞笑留言表示「對不起，我笑了」、「要撐傘嗎？」、「缺一張照片」、「其實是照片的人搞錯了，這不是冰桶」、「因為業者也有投資殯葬業，置入性行銷」、「進出門、出入電梯都要喊」、「捧著捧著就哭了」、「清明節快到了，應景而已」、「說不定老闆的副業有賣這個，剛好拿來用自家產品」，還有人說「這設計有問題啊，長成這樣真的很讓人無言」、「怕被人誤會的話記得用布包起來綁好」、「我們去台北跟宜蘭飯店就是用這個，我進去傻眼」。

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