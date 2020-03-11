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2D變3D！日推出趣味視覺T恤 「傲人上圍」引發遐想
不少女生都渴望擁有豐滿的上圍，但現實總是事與願違。除了使用「升球大墊」外，究竟還有甚麼方法讓自己升CUP呢？
早年曾有人看準此商機，創立「ekōD Works」品牌，推出一系列「妄想Mapping」T-shirt（妄想マッピングＴシャツ），利用錯覺塑造豐滿感！
近日「ekōD Works」再推出新款妄想T-shirt，效果一如以往顯著，瞬間於Twitter熱傳，不少網友表示超想要！
除了以上新款外，「ekōD Works」亦曾推出過各款妄想T-shirt，如扮撕破上衣的T-shirt，款款都十分鬼馬，還有男生肌肉版！
有不少買家都於Twitter分享實際效果，感覺真的十分不錯！不過亦有人故意剪爛普通T-shirt扮妄想T-shirt，實在難分真與假...
除了與身材有關外，「ekōD Works」也推出過不少錯覺T-shirt，如與馬路、自動販賣機融為一體的T-shirt。
這些妄想Mapping T-shirt一直深受日本年輕人喜愛，價格大約在台幣770到1110元不等，有興趣的朋友可到：「ekōD Works」官網／國際版網購網址。
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