婚紗照棄置工地 他怒PO臉書：當作是婚宴入口嗎？

許多人結婚都喜歡拍攝婚紗照來當作人生大事的紀念，但若感情破裂可能這個紀念就會成為垃圾被丟棄。有網友在工地發現一幅婚紗照被棄置，和旁邊的垃圾雜物成為強烈的對比，他拍下照片上傳到臉書「爆廢公社二館」並諷刺的說「這不是宴會入口哦」，網友們看了也大嘆「可能離婚了吧」。

原PO在工地看到一幅婚紗照被當垃圾一樣丟棄，不滿的說「真的太囂張…偷倒垃圾連這個也拿來別人的工地丟，所以我們只好公布出來了」。從照片可看到一堆雜亂的廢棄物和紙箱旁邊，被放了一幅在婚宴場合的入口才會看到的婚紗照，畫面極為諷刺。

多數網友看了都一致認為兩名主角應該是分手了才將婚紗照丟棄，「肯定是離婚了」、「高調宣布離婚」、「一定是離婚了，才要丟掉」、「老婆的臉拍的比老公大，不爽到離婚」、「逝去的愛情」；還有人也分享自己曾有過的經驗，「我也丟過，但我是搬新家因為太擋位子才丟垃圾車」、「只能說我當初不想拍婚紗的原因，那個框很貴餒，這樣子丟掉浪費錢」、「可能不是亂丟啦，只是忘了拿。我宴客當天載回家放巷口等拿上樓，結果東西太多忘了拿，隔天看就不見了」。

不過也有網友不以為然的說「所以當初何必花這筆錢拍婚紗照，最後變成大型廢棄物」、「如果我丟起碼把自己的臉先挖掉」、「至少也破壞一下再丟」、「這下紅了，結婚還沒那麼多人看見婚紗照」、「好尷尬啊，這種的垃圾不要亂丟啊，被親朋好友認出來得多尷尬」。