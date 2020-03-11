家人牛仔褲不洗有鬼！幸運男洗出成堆「鈔票山」爽喊：薯條加大

有些人放假在家會選擇做家務打發時間，有位幸運男心血來潮把家人的衣物都收來洗，沒想到洗出一筆鉅款，讓他樂得表示宵夜滷肉飯立刻加大、薯條也要加大！

一位幸運男子昨（10日）貼出一張照片，圖中鈔票成山引人注目，他開心表示因為放假沒事，幫家人洗個衣服，沒想到衣服一脫水鈔票就紛紛現形，多到能堆出一座小山，目測金額高達4、5萬。他透露，在收拾家中衣物時，發現有條牛仔褲放在一旁總是不洗，就順手丟進洗衣機清洗，沒想到口袋中有某位家人偷藏的私房錢，被他意外挖出。

由於金額太高，網友立刻羨慕表示：「開運驚喜包嗎？我家洗了這麼多年都沒有這種好運降臨」、「這小費太可觀了」、「錢多到像假的」、「我要檢舉有人洗錢」，更有多人留言應徵洗衣工，原PO笑回「沒缺人啦，家務我全包了」。

還有網友建議既然從天而降一筆橫財，只吃滷肉飯加蛋、薯條加大太節檢了，可以來點鮑魚、魚翅，或是小菜都點一輪呀！原PO則解釋，因家中規定薪水都要全數上繳，這是某人一點一滴辛苦存下的私房錢，所以他偷偷摳出薯條加大的錢後，其他就物歸原主了。