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影／脫北者試吃台灣餅乾 開箱「國民零食」驚呼：故鄉的味道！

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTuber「韓國ㄟ金針菇」自然不做作的風格受到網友喜愛。 圖／擷自金針菇instagram
YouTuber「韓國ㄟ金針菇」自然不做作的風格受到網友喜愛。 圖／擷自金針菇instagram

日前韓劇《愛的迫降》熱燒，北韓軍官與南韓財閥千金的愛情冒險讓不少人都對北韓升起好奇心，近期便有YouTuber找來脫北者合拍一系列影片，不只讓台灣人了解北韓風俗，也向他們介紹台灣文化，在最新一集中，更讓他們試吃台灣的飲料零食，沒想到其中一樣讓他們秒回「有故鄉味」！

YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」因曾來台留學，國台語都相當流利，經常拍攝關於台韓文化交流的影片，自然不做作的風格頗受網友喜愛。近日她與幾位「脫北者」合拍系列影片，向台灣人揭開北韓的神秘面紗，同時也反向推銷台灣風土民情，最新一集，她帶了幾樣零食給朋友試吃，結果大受好評。

北韓人試吃台灣零食，看到「乖乖」第一眼就表示和北韓零食「碰碰」很像。 圖／《韓國ㄟ金針菇》頻道影片截圖
北韓人試吃台灣零食，看到「乖乖」第一眼就表示和北韓零食「碰碰」很像。 圖／《韓國ㄟ金針菇》頻道影片截圖

「韓勾ㄟ金針菇」共準備了6種國民零食給4位北韓人試吃，其中「乖乖」一打開就讓他們驚呼「這跟北韓的『碰碰』很像」，不僅外形相似，連味道都是「故鄉的味道」，大讚好吃。其他零食如真魷味、可樂果、浪味仙等，也被稱讚好吃、不容易膩，一打開就會很快吃完。他們也分享北韓的零食味道類似口糧餅乾，或人參、種子口味的產品，不像台灣有這麼多調味，其中一位北韓妹更表示，這麼多種類的零食代表台灣存在著多樣性，不愧是同性婚姻能合法化的國家啊。

不過，也不是所有零食都獲得北韓人青睞，像熱銷數十年的「蚵仔煎」洋芋片，就被嫌辛香料味道太重，只有一位表示喜歡。最後加碼挑戰許多外國人無法習慣的「黑松沙士」，他們則是面有難色地表示：「好像在嘴巴裡貼了痠痛貼布的感覺。」

北韓 脫北者 YouTuber

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