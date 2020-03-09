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翻開4年前多益考題出現「武漢疫情」 他嚇傻直呼：時空旅人

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO隨手翻閱4年前的模擬考題，發現裡面竟出現武漢疫情。圖擷自PTT
原PO隨手翻閱4年前的模擬考題，發現裡面竟出現武漢疫情。圖擷自PTT

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球各國，目前全球確診病例已破十萬例，死亡人數來到3824位，其中疫情的爆發來源地中國湖北省已有6萬7千多位確診病患。近期有網友發文分享，他說自己隨手翻閱了4年前的多益模擬試題，發現裡面的考題竟出現武漢疫情爆發的相關造句，令他震驚表示這本多益模擬試題難道是時空旅人。

原PO昨（8）日在「批踢踢八卦板」發文，他說自己順手拿起超過4年前的多益模擬考題翻閱，沒想到在第三回第102題竟寫道「____ in Wuhan,China,the flu spread rapidly throughout the country.」，意思是源自於中國武漢的流感快速擴散成至全國，而這也讓原PO震驚說到「是說連武漢都說出來真的很扯」、「我就問一句，有沒有比這更準的？LixxxBC雜誌社出品，時空旅人確認」。

對此，網友們紛紛留言表示「厲害了」、「中國人表示此題無答案」、「猜測可能是交通樞紐的關係才用武漢」、「結果居然神預言」、「流感跟病毒不同」、「出版日期要不要拍一下呀，這真的太猛了」、「出這題的編輯快點抓起來，是時空機密」、「快翻翻有沒有樂透號碼啊」。

疫情 多益 新冠肺炎 PTT

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