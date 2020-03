翻開4年前多益考題出現「武漢疫情」 他嚇傻直呼：時空旅人

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球各國,目前全球確診病例已破十萬例,死亡人數來到3824位,其中疫情的爆發來源地中國湖北省已有6萬7千多位確診病患。近期有網友發文分享,他說自己隨手翻閱了4年前的多益模擬試題,發現裡面的考題竟出現武漢疫情爆發的相關造句,令他震驚表示這本多益模擬試題難道是時空旅人。

原PO昨(8)日在「批踢踢八卦板」發文,他說自己順手拿起超過4年前的多益模擬考題翻閱,沒想到在第三回第102題竟寫道「____ in Wuhan,China,the flu spread rapidly throughout the country.」,意思是源自於中國武漢的流感快速擴散成至全國,而這也讓原PO震驚說到「是說連武漢都說出來真的很扯」、「我就問一句,有沒有比這更準的?LixxxBC雜誌社出品,時空旅人確認」。

對此,網友們紛紛留言表示「厲害了」、「中國人表示此題無答案」、「猜測可能是交通樞紐的關係才用武漢」、「結果居然神預言」、「流感跟病毒不同」、「出版日期要不要拍一下呀,這真的太猛了」、「出這題的編輯快點抓起來,是時空機密」、「快翻翻有沒有樂透號碼啊」。