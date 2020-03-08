他在路上見一捆口罩綁紅包狂發毛 網歪樓直呼：親家真大手筆

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，我國為解決口罩供不應求的狀況，從上（2）月就祭出「口罩實名制」措施，從一開始的7天領2片變成7天可購買3片，近日行政院也已啟動「口罩實名制2.0」相關方案的討論，但仍有不少上班族趁休息時間去藥局購買，口罩依然銷售一空。昨（7）日就有一名網友在爆廢公社中PO文分享，日前自己走在馬路上無意間看到一大疊藍綠色的不明物體，上頭還綁了個紅包袋，沒想到湊近一看竟發現，原來紅包底下是一大捆「口罩」，不禁讓大批網友大喊「比撿到錢還幸運。」

原PO在文中提到，先前他走在台中市永康路上準備去吃午餐時，赫然在路上看到一綑不明物體，遠看還以為是一疊千元大鈔，但近看才發現原來是一捆用橡皮筋綁住的藍色口罩，但上面不知為何綁了個紅包袋。許多長輩都會時常告誡晚輩「地上的東西不要亂撿，尤其是紅包或是錢」，因爲「撿紅包」是找冥婚的一個習俗，當你在路上撿起紅包，就代表會有人衝出來叫姊夫或道喜，若是拒絕還可能招致噩運纏身，因此讓原PO想問「請問我是不是該注意什麼？」

PO文一出後，隨即引來大批網友留言分享，紛紛認為現在連冥婚都那麼跟得上時代，在防疫期間一大疊口罩還比鈔票值錢，所以建議原PO看在對方這麼有誠意的份上「先撿再說」，說不定還多一個老婆保佑，「沒想到現在聘禮有在更新欸」、「好跟得上時代腳步喔，幹嘛不撿」、「順應時事真的很厲害」、「可以口罩拿走，紅包留下，應該就不會怎麼樣」、「準備脫單，一秒變姑爺」、「要有人叫你姊夫了，你親家對你真好」、「現在口罩不是想排就排得到欸，順便討個好老婆」、「這親家真的很大手筆，現在口罩真的比黃金值錢」。