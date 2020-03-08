全新iPhone 開機見「熟悉小綠人」 網笑：兩種願望一次滿足

手機系統分為安卓（Android）和蘋果iOS，但有網友表示，自己最近入手全新iPhone，一開機卻見到「熟悉小綠人」揮手打招呼，讓他當場傻眼，氣到連續飆罵三字經，許多網友看完留言笑說，「兩個願望一次滿足」。

原PO在PTT發文表示，上星期在網路上看到有賣家出售全新iPhone，售價1萬5千元，真是太便宜了，當晚物流到貨趕緊去領貨，沒想到開機完出現的畫面讓他當場無言直呼，「眼睛業障重」。

照片中可見，原PO入手iPhone10，背面有大大的蘋果標誌，底下也有iPhone字樣，接著他迫不急待的開機，沒想到下一秒卻跳出「安卓小綠人」，換新機的好心情瞬間盪到谷底，氣到大罵三字經。

貼文一出立刻掀起熱議，「不錯啊！一箭雙鵰」、「小綠人笑的好燦爛」、「好賺！一次擁有蘋果跟安卓」、「有漂亮的外表又有實用的內在」、「笑到肚子痛」、「iPhone外表安卓內涵，這樣賣1萬5，你該偷笑了」、「一台手機雙重享受」。