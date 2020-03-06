全台這路口被稱「百慕達」 最讓騎士害怕 ：會迷失方向

高雄是南台灣第一大都會區，許多人對其印象多半是炎熱、機車數量多，就有網友很好奇的提問「高雄楠梓是一個甚麼樣的地方？」問題引來鄉民們的討論，更有許多在地人點名被稱為「楠梓百慕達」的楠梓陸橋是最容易迷路、不適合騎車的地方。

原PO在PTT寫道「剛剛逛高雄版看到有人考到高雄大學，想買房代替租屋，大家覺得楠梓是一個什麼樣的地方啊？有卦嗎？」有網友紛紛留言發表自己對楠梓的印象，「還可以吧！到市中心有點距離就是」、「旁邊有岡山羊肉爐」、「荒郊野外」、「高雄市區認為是鄉下的地方」、「慢慢開發的地方，高大（高雄科技大學）附近變文教區的感覺，一堆公務員買在那」、「買得到四百萬以下的房子的地方」。

更有多數網友一致地點名最讓騎士害怕的楠梓陸橋，「說百慕達有點猛，但第一次確實會迷路」、「很恐佈，會騎錯路」、「上次在百慕達騎一騎要回仁武，結果一小時後出現在左營」、「道路規劃爛到被笑百慕達的地方」、「百慕達，大概9年前第一次去真的傻眼」、「有次夜唱跟車在百慕達繞兩圈，還以為帶頭的人遇到鬼打牆」。

高雄市交通局在107年於官網公布新聞表示，全國首創將顏色管理模式納入道路交通指引，騎士只要跟著顏色走，就可以有效改善楠梓陸橋迷航問題、破除楠梓陸橋百慕達迷思，自啟用以來已有效改善當地交通。

而民進黨立委劉世芳在去年（2019）參選立委期間，邀交通部、高雄市政府交通局等單位進行「楠梓鐵路立體化及陸橋交通改善」座談會，向民眾說明及研討未來高雄鐵路地下化延伸楠梓以及後續陸橋及周圍交通改善等事宜，也希望一併解決「楠梓百慕達」迷路問題。

被稱為「楠梓百慕達」的楠梓陸橋。 圖／翻攝自高雄市政府交通局網站

楠梓陸橋google地圖。 圖／Google map