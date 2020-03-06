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網友一致認同麥香奶茶10元比15元好喝 內行人曝差異

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友因為10元和15元的奶茶味道跟老婆鬧翻，貼文也引起網友們的熱烈討論。 圖／讀者提供
一名男網友因為10元和15元的奶茶味道跟老婆鬧翻，貼文也引起網友們的熱烈討論。 圖／讀者提供

現在飲料推陳出新，但有些經典產品歷久不衰，還是深受消費者的喜愛，「麥香奶茶」就是其中之一。一名男網友在臉書貼文表示老婆很愛喝奶茶，但最近他們卻因為麥香奶茶起了爭執，原來老婆認為15元的沒有10元的好喝，但他覺得喝起來沒有差別，因此兩人鬧得不愉快。沒想到貼文一出，竟然引來大批網友一面倒地認同原PO的老婆，也讓人不禁好奇這兩種價格在味道上到底有什麼差別。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道老婆是個愛喝奶茶的「奶茶評論家」，喝遍了各種奶茶，每種奶茶都可以給予評論，而且講的讓原PO也認同，卻也因為奶茶讓兩人起了小口角。他說老婆喝了10元和15元的麥香奶茶後，認為10元的比15元的好喝，但原PO不認同，覺得沒什麼差別，卻也因此惹怒了老婆，還被嗆「我喝過的奶茶比你喝的水還多，不要反駁我」，讓他聽了哭笑不得。

貼文一出吸引6千多人按讚，網友一面倒地都認同10元的最好喝，「10元比較好喝，不是大家都知道的嗎？」、「認同+1（10元麥香奶茶愛好者），而且要沒加量那一種」、「10元才是小時候的味道，15元以上的，味道都不對」、「專業的都喝10元的」、「我也覺得10元的比較好喝，也不知道是心理作用還是怎樣」；還有人也舉出同品牌的紅茶、綠茶一樣也是10元的勝出，「15元的麥綠跟10元的麥綠味道也真的不一樣！10元的真的好喝很多」、「麥香紅茶也一樣！10元的比15元的好喝」、「統一布丁也是，小的比較好吃」、「無論紅茶，奶茶，真的10元較好喝」。

也有網友歪樓搞笑的說，「不要讓老婆覺得不開心，才能活的比較久喔」、「你考慮帶她看一下泌尿科」、「老婆的話是對的，你要附和她，你日子才會好過」、「老婆是對的，千錯萬錯都是老公的錯。要記得」。

不過對於不同價位的味道差異，有網友推測「這跟鮮奶一樣的道理，瓶子越小越濃」、「10元真的比較好喝，15元的比較淡」、「10元比較濃，15比較水」、「越大瓶越水，寶特瓶的根本是水」、「10元的剛剛好，15太淡，寶特瓶味道又太重」、「10塊的原汁原味，15塊的容量增加只是加水」。

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