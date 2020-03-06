館長騎車被鐵鎚敲腳會怎樣？鄉民揭悽慘下場嘆：別忘了他

台灣元老級網紅蔡阿嘎，近日騎機車載孕妻「二伯」出門，等紅綠燈時卻意外遭黑衣人拿鐵錘攻擊，幸好夫妻倆最後平安無事，拍影片向大家講述事情經過。而有網友突發奇想，好奇若是黑衣人這次拿鐵鎚敲的是「館長」的腳，那事情會演變成如何？鄉民留言出現各種悽慘下場。

有網友在PTT上發問，如果今天是館長騎車被拿鐵鎚敲腳，那故事後續發展會是如何？若是一般人遇到這類情況，應該都會像蔡阿嘎一樣先保護老婆。原po納悶如果故事主角換成館長，他會站在那邊愣住，或是直接打爆兇嫌？

這問題引起大批鄉民回覆，直接斷定「黑衣人會變白布人」、「館長直接抬機車砸犯人」、「鐵鎚嚇到跑走」、「會被館長騎」。部分人指出若是真的把館長當下手目標，「要圍館長的會拿AK吧」、「當然選遠距離攻擊武器，近距離找死」、「一定找一大群」。而有鄉民擔憂，「如果還手的話，應該很容易被法官判防衛過當」，接著會有黑衣人家屬控訴館長施暴。

留言當中有人提到「勿忘吃屎哥」，讓人想起先前網紅「吃屎哥」游兆霖曾當面找館長單挑，簽下「生死狀」後隨即對館長一陣猛攻，不料館長卻不動如山。隨後館長才連續鞭腿伺候，不出一分鐘就把對方打在地上，讓吃屎哥認輸哭喊「不敢來了」。