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又見奇葩發明！用這「神器」吃零食 保證雙手乾淨溜溜

聯合新聞網 / 綜合報導
日本發明了一項「吃零食神器」，能在不弄髒雙手的狀況下，輕輕鬆鬆吃到餅乾。圖取自／<a href=Twitter" title="日本發明了一項「吃零食神器」，能在不弄髒雙手的狀況下，輕輕鬆鬆吃到餅乾。圖取自／Twitter">
日本發明了一項「吃零食神器」，能在不弄髒雙手的狀況下，輕輕鬆鬆吃到餅乾。圖取自／Twitter

零食可謂日常生活中的好夥伴，但吃零食時總會把手弄得油膩膩的，令不少人感到相當頭疼。為了解決大家的困擾，日本便發明了一項「吃零食神器」，只要在包裝上裝上「神器」，就能夠輕輕鬆鬆倒著吃餅乾，完全不會弄髒自己的雙手，但奇葩的設計也引起日本網友討論。

日本時常推出新奇的生活小物，近日更推出了一項「吃零食神器」，並透過網路販售，一個要價780元日幣（約新台幣217元）。「吃零食神器」的外型與寶特瓶瓶口相當類似，只要將其安裝在零食包裝上，便能以喝飲料的方式「倒著」吃零食，不僅不用擔心零食會撒的全身都是，還不會弄髒自己的雙手，可說是非常實用的發明。

日本網友也分享使用心得，坦言「想透過『神器』確實吃到餅乾，有一定的難度」，因「吃零食神器」的孔洞直徑僅有33公釐，若遇到比較大片的洋芋片，便很難從孔縫中掉出，只有尺寸比較小的餅乾或糖果比較適合，但要食用時也要注意傾斜的角度，若一時失手，可能會倒太多餅乾在嘴中。但該網友也提到，「使用過程中，百分之百不會弄髒雙手」，認為「吃零食神器」仍有其優點在。

奇葩的設計也引起討論，網友紛紛留言表示，「好想要這個」、「這個設計很實用啊」、「上夜班時可以派上用場」，但也有人有不同看法，「用這個吃洋芋片就失去意義了啊！」、「感覺會不小心被洋芋片刺到…」、「要把餅乾弄碎才吃的到」，網友也提出建議「用筷子吃不就好了」，直接突破盲點。

只要將「吃零食神器」安裝在零食的外包裝上，便能夠「倒著」吃零食。圖取自／<a href=Twitter" title="只要將「吃零食神器」安裝在零食的外包裝上，便能夠「倒著」吃零食。圖取自／Twitter">
只要將「吃零食神器」安裝在零食的外包裝上，便能夠「倒著」吃零食。圖取自／Twitter

「吃零食神器」的孔徑大小有限，若遇到比較大片的餅乾，便會倒不出來。圖取自／<a href=Twitter" title="「吃零食神器」的孔徑大小有限，若遇到比較大片的餅乾，便會倒不出來。圖取自／Twitter">
「吃零食神器」的孔徑大小有限，若遇到比較大片的餅乾，便會倒不出來。圖取自／Twitter

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