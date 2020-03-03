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聶永真叫外送胡椒粉空包五連開 笑喊「要珍惜」釣出頂呱呱小編神回覆

聯合新聞網 / 綜合報導
聶永真叫外送連開5包胡椒粉都是空的。 圖／翻攝自「聶永真Aaron Nieh」臉書
聶永真叫外送連開5包胡椒粉都是空的。 圖／翻攝自「聶永真Aaron Nieh」臉書

「買到一包空氣」這種經驗相信不少人都體會過，但如果是連開好幾包呢？台灣設計師聶永真便遇到如此奇遇，事後更在臉書搞笑貼文「要好好珍惜地球資源」，引起網友討論。

設計師聶永真昨（2）日深夜發文，自述叫了頂呱呱外送，沒想到連開了5包胡椒粉都是空包彈，直到第6包才出現些微粉末，讓他很感動：「這個故事告訴我們要好好珍惜地球的胡椒資源」，讓不少網友笑讚他「太幸運」、「該中樂透了」，還有人歪樓推測「胡椒能治武漢肺炎？」、「可能下一波搶購的就是胡椒吧」，或好奇「若頂呱呱經理知道此事，不知道會不會為了表達歉意，提供你一年份免費餐點？」

不過，不用等頂呱呱經理看見，2小時後該店粉專小編便現身回應，充滿歉意且不失熱情地表示，因為他意外獲得四包Paper及一包Pepper，將提供一番心意來表達歉意，隔日便會寄送至聶永真辦公室。

速食店小編幽默回應被網友大讚。 圖／翻攝自「聶永真Aaron Nieh」臉書
速食店小編幽默回應被網友大讚。 圖／翻攝自「聶永真Aaron Nieh」臉書

看到頂呱呱小編情真意切又不失幽默的發言，聶永真大方表示自己「就喜歡這種獵奇」，並關心小編怎麼這麼晚還不睡覺，最後還很有危機意識的說「你比我好笑我壓力好大」，讓不少網友稱讚小編危機公關做得好，老闆該加薪了。

頂呱呱小編也說明，工廠在生產胡椒粉等醬包時，因製程因素難免有空包彈出現，但前線夥伴基本上都會挑出來，偶有發到顧客手中的狀況，則請不吝向前線夥伴再次索取。

聶永真

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