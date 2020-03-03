領口罩像開福袋！網友炫照釣出「高級款」 眾人羨：領到口罩界LV

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，台灣政府立即針對防疫物資進行控管，之後更推行口罩實名制，統一分發固定數量給民眾。由於無法確定當天能領到何種樣式的口罩，分享花色款式成了網友的新興趣。

日前有網友提到，拿到的口罩在耳掛繩處有珠子可以調整繫繩鬆緊，由於此種設計多用於兒童口罩上，這次出現在成人口罩，讓她覺得相當很特別，覺的頗有高級感，感覺不便宜。

照片貼出有，網友眼尖認出口罩品牌，指出「珠子設計」是該牌口罩的特徵，有些人還特別將珠子拆下，套到其他一般口罩上使用。此外，網友認為，該口罩在疫情發生前單個零售價就在6～10元之間，原PO可說是撿到便宜了，「去年底買過這種的給小孩，5個50」、「之前買的一包30」、「這家口罩不便宜，疫情還沒出現的時候，兒童版五個就要49了呢，但是質感跟舒適度都真的很好喔」。

因口罩是由中央統一派發，部分衛生所、藥局還會使用紙袋分裝，隨機且不透明，不少民眾都表示買口罩像在開福袋，無法預測自己會得到什麼花樣，相當有趣。「近來口罩花樣似乎多了，感覺有點像開獎一樣，這禮拜我也希望買到不一樣顏色或款式的口罩」、「現在每週最期待的就是看裡面的口罩是什麼樣式」、「堪稱2020最熱門福袋」、「每7天開獎一次」。

其中有人幸運拿到傳說中的高級品，有著楕圓壓紋，需將內側翻開使用的「方舟機能口罩」，雖然曾被笑稱極似衛生棉，然而立體透氣、高單價、又是N95等級的口罩，還是立刻引起眾人羨慕：「高檔貨，羨慕」、「高級口罩出現了」、「這是口罩中的SSR」、「你那是一片，50-100元」，也有同樣領到方舟口罩的網友表示，他上周領了8個，本來沒發現，直到小孩上課才知道「領到口罩界LV」。