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洗手吃飯…姨一時口誤男童秒脫光 網笑：人生黑歷史

聯合新聞網 / 綜合報導
男童因阿姨口誤將洗手說成洗澡，在咖啡廳脫光衣服，讓網友笑翻。圖擷自<a href=https://www.facebook.com/groups/1027360687282981/permalink/3362354837116876/ target=爆怨公社" title="男童因阿姨口誤將洗手說成洗澡，在咖啡廳脫光衣服，讓網友笑翻。圖擷自爆怨公社">
男童因阿姨口誤將洗手說成洗澡，在咖啡廳脫光衣服，讓網友笑翻。圖擷自爆怨公社

新冠肺炎（COVID-19）疫情燒，防疫為先首重衛生勤洗手，一名網友帶著小朋友去咖啡廳用餐，要求飯前先去洗手，一時口誤說成「洗澡」，小男童立馬脫光光。網友將照片PO上臉書，引來眾網友大讚「這麼聽話」，笑稱將成為小男童生命中的「黑歷史」。

一名女網友在爆怨公社》PO文寫道，帶著家裡的小朋友到咖啡廳用餐，注意飲食衛生要求小朋友先去「洗完手吃飯」，但一時口誤說成「洗完澡吃飯」，沒想到原PO才一轉身不到30秒的時間，小男童就已脫光全身衣物等洗澡，讓原PO驚訝到直呼心累。

照片PO網後，數小時內已獲2.4萬個讚，照片中全身光溜溜的小男裡，表情鎮定十分可愛，對阿姨的一個口令立即執行，讓許多網友笑翻，大讚男童「有夠聽話」、「效率一級棒」、「有蠟筆小新魂哦」、「大俠的作風和人不一樣」。

對於吃個飯為何需要在咖啡廳洗澡？男童竟完全沒有質疑，網友覺得男童單純得太可愛了，「根本是絕對的服從」、「我家的叫洗澡都要叫半天才肯脫衣」；許多人建議阿姨一定要好好保留照片，將來男童「結婚時放給親友歡樂」、「長大是個黑歷史呢」。

爆怨公社

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