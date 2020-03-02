手臂刺青「渣男」後悔求助　網惡搞P圖變成可愛風

刺青是一輩子的事，必須要三思後才能進行，否則年紀大了以後可能會後悔。一名網友年輕時竟在手臂上刺了「渣男」兩字，讓他現在非常後悔，詢問有無蓋掉的方法。其他網友笑翻表示「你當下是喝醉？」，還有許多人為他改圖，在渣男上加字，如「菜渣男」、「潮男」、「帥到掉渣男」等，還有網友直接改成「我愛渣男」。

一名網友在臉書爆廢公社二館發文，他貼出自己手臂的刺青照，只見刺有「渣男」兩字，相當特別，他表示「怎麼辦？開始有點後悔了，有推薦的圖蓋掉嗎？」

其他網友看完紛紛笑翻，留言「多ㄎㄧㄤ才會去刺這個」、「你當下是喝醉？」、「我們店還遇過外國人刺『鬼佬』，確定對方真的知道意思，才敢刺」。

有許多網友為他出了惡搞主意，留言「下面加個滾字，渣男滾，不過會變得很像被同性拋棄」、「多加一個渣字，變渣渣男，疊字變比較可愛風」、「加個鬍，再留個鬍子吧，鬍渣男」、「上面多一個“仙”如何?然後就可以去中藥行上班」、「加個極度吧，會潮」。

還有不少網友親自為他改圖，如「潮男」、「專治渣男」、「菜渣男」、「渣打銀行」、「我愛渣男」、「帥到掉渣男」、「朋友都渣男」、「特級渣男」，有人留言「本來已略有睡意，但被這兒留言笑到流淚⋯⋯⋯」。

爆料公社 " title="網友惡搞P圖。圖／取自 爆料公社 "> 網友惡搞P圖。圖／取自 爆料公社

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