她貼出外婆收藏鑰匙圈 網一看嚇：掉地沒人敢撿

出門時總會帶著鑰匙，許多人習慣套上鑰匙圈，讓鑰匙更容易從包包找到，但外觀奇特的鑰匙圈恐怕會令不少路人嚇一跳。近期有位網友上網發文，分享外婆收藏的鑰匙圈，她表示這個鑰匙圈是外公以前上班帶回來的玩具，恐怕是全球唯一一個限量鑰匙圈，但網友一看照片卻全嚇傻，更直呼這個鑰匙圈掉在地上也沒有人敢撿。

原PO近日在「Dcard」上發文，表示前陣子看到外婆的鑰匙圈，覺得相當有個性，大概是全球唯一的鑰匙圈，只見原PO外婆的鑰匙圈原來是一顆芭比娃娃的頭，頭髮還相當凌亂，她說到「這什麼鬼東西啦，我媽看到笑彎腰，她說這是她們小時候外公上班帶回來的玩具，沒想到外婆會留這麼久」，而原PO媽媽也說到這個娃娃以前就只有一顆頭，但髮型是精緻的辮子頭，於是她便親手幫芭比綁了2根辮子。

dcard " title="外婆珍藏多年的芭比娃娃頭鑰匙圈，幫忙整理好頭髮，編起辮子。圖擷自 dcard "> 外婆珍藏多年的芭比娃娃頭鑰匙圈，幫忙整理好頭髮，編起辮子。圖擷自 dcard

而原PO見狀後也笑翻，表示「雖然沒辦法挽救回原樣，至少不會像是頭髮被炸到一樣，重點是外婆是開美髮店的，怎麼可以這樣讓娃娃的頭髮如此隨心所欲啦（還是其實這是種時尚）」。

貼文一出後，網友則紛紛回應，「偷鑰匙的人看到會嚇死」、「這掉在地上感覺沒人敢撿」、「笑到停不下來哈哈哈，外婆太可愛了」、「先被嚇死，然後笑死」、「要安排相親嗎，我家的是肯尼」、「我阿嬤也有這種東西，黑髮的只有頭，還很寶貝的收在某個盒子裡」、「吼唷只有我注意到是外公帶回來的嗎，感覺是保留老公的愛」。