疫情升溫小黃司機自製「透明防疫罩」 網讚：負壓計程車

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，台灣確診達39例，而首例死亡的白牌車司機，經查出其感染源是曾載過一名浙江台商，讓不少計程車司機人心惶惶，而近日有網友在臉書社團「爆料公社」發文分享，有名司機全程開窗載客，更自製「透明防疫罩」避免飛沫傳染，超有才的想法，引來網友一片好評。

隨著疫情升溫，全台各地鬧口罩荒，許多計程車司機沒口罩戴，載客曝露風險中，對此，交通部長林佳龍表示，計程車駕駛「一人一天一片」政策不變，並指示公路總局協調各縣市，朝「一周領一次，一次領七片」方向努力。

日前有網友搭計程車遇到防疫奇景，只見司機手工自製「透明防疫罩」，且全程開窗保持通風，甚至擺小盤子用來收錢、找錢，減少肌膚接觸，保護措施做到滴水不漏，讓原PO大讚，「遠離病毒的的最佳示範」。

貼文一出，吸引上萬名網友按讚留言，「可以推廣讓其它司機一起效仿」、「很用心的司機大哥」、「錢要賺，命也要顧」、「防疫觀念非常優秀」、「果然是高手，防疫最前線」、「負壓計程車概念」。