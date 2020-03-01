他提Gogoro裝4顆電池續航力超過油車 網打臉：根本自走砲

隨著環保意識抬頭，不少機車族都會將自己的油車換成電動機車，目前又以Gogoro在路上最常見，輕巧又時尚的外型更吸引許多人購買。不過昨（29）日就有一名網友在PTT上PO文針對增加Gogoro續航力提出自己的看法，他認為Gogoro最多可以放4個電池，這樣或許就可以讓Gogoro的續航力超過油車，不過PO文一出後，卻遭到許多網友打臉。

原PO以「Gogoro為什麼不開發出續航力超過油車？」為題並在文中提到，Gogoro應該可以做4個接點來放電池，這樣最多就可以塞下4個電池，也可以只放2個，那其他的2個空位就可以蓋起來變成車廂位子，如果想要去遠一點的地方就犧牲車廂座位，蓋子打開就可以放4個電池，並認為這樣想去台灣每個地方應該就沒問題了，原PO提出自己的想法後，便詢問廣大網友「大家覺得怎麼樣？」

文章一出後，隨即引來大批網友討論，網友紛紛留言指出其中盲點「這樣騎出去根本自走砲，誰撞到誰倒楣」、「這樣一次要換4顆電池，那充電站要開多大間？」、「這樣會過重，不要忘了還有馬達」、「Gogoro已經比油車125重很多了，再加兩顆電池太重會搬不動」、「你乾脆出一個後行李廂可以放6個電池」、「乾脆把Gogoro改裝成發財車，只留駕駛座其他放電池」、「這樣撞到真的很危險」。

不過也有不少網友認為，想增加Gogoro續航力的關鍵並不在於電池的多寡，而是電池的容量，「其實電池最難做的就是電力儲存」、「裝再多電池都沒用的，最重要的是電池可以存多少電吧」、「睿能就是做電池的，電池一定會再做升級啦」、「主要還是一顆電池可以用多久，太多電池只會讓車子過重」。