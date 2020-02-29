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買珍奶喝三口吸不起來！開膜後發現驚人畫面 網友笑翻了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買了一杯珍珠奶茶，後來發現吸不起來，最後開膜看發現已經結在一起。 圖／爆怨公社
網友買了一杯珍珠奶茶，後來發現吸不起來，最後開膜看發現已經結在一起。 圖／爆怨公社

不少人有喝手搖飲的習慣，珍珠奶茶是許多人的第一選擇，口感QQ有嚼勁，加上茶香味，讓人一口接一口喝不停，但有民眾買到了一杯珍珠奶茶要回家喝時，發現吸不上珍珠，打開封膜才發現珍珠竟然「團結在一塊」，他無奈抱怨「遇到這麼團結的珍珠是怎樣」。

網友到知名手搖飲店買了一杯珍珠奶茶，在臉書「爆怨公社」發文說「我幾乎不喝珍珠奶茶，難得喝一杯，遇到這麼團結的珍珠是怎樣」，他表示自己買回來後沒放到冰箱過，喝到第三口發現到吸不起來，才撕開封膜看看，結果只見照片中珍珠已經結成一塊，讓他很無奈。

其他網友看到也開玩笑回覆「團結力量大」、「是我看了心情都不好了」、「會冷，縮在一起比較溫暖」、「珍珠飯糰」、「我之前也喝過，吸到都快斷氣了還吸不起來...」、「這個太誇張」、「忘了加塑化劑，抱歉！」、「需要增加一點知識，使用前請先搖一搖……」。

珍珠奶茶 手搖飲料

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