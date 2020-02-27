日本網友用護照套變出紅色富士山 還有浮世繪名畫版
不少人去旅行會用護照套，容易識別，順道幫護照扮美。日本有網民近日在Twitter貼圖介紹一款護照套。它能配合護照本有顏色，襯出一個「異色」富士山，像紅色的日本護照，便會被襯出紅色富士山效果。
ツイッターで見かけて即買いした赤富士のパスポートカバー— ぎる (@girukemo) February 15, 2020
パスポートの赤色を赤富士に仕立てるなんて素敵すぎる pic.twitter.com/a4MOs3UBsp
另有日本著名浮世繪畫《神奈川沖浪裏》款護照套，以淺藍海浪襯托深藍色的護照本，效果特別。
貼文吸引多位網民追問哪裏有售這些護照套，但很快發現有關網購地址早已火速賣斷貨，大失所望。
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文章授權轉載自《香港01》
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