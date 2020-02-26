口罩該戴該脫？銀行告示自相矛盾 網友一句話神解

新冠病毒來勢洶洶，為免受疫情侵襲，台灣人民紛紛戴上口罩防疫，然而有新竹民眾近日到銀行辦事時，陷入左右為難的情境。

因新冠肺炎影響，台灣隨處可見國人戴口罩保護自己，尤其密閉、人多的空間更會發現幾乎人人「包緊緊」。但有新竹民眾抱怨，銀行門口告示牌讓他相當困惑，不明白自己進銀行到底該不該戴口罩，並附上照片佐證。

只見照片中右側立著銀行常見、要求進入者「脫安全帽、口罩」的告示牌，左側玻璃上卻貼著「進入本分行請佩戴口罩」。矛盾要求讓網友紛紛笑開：「你搞得我好亂啊！」、「應該在該與不該之間吧」、「戴一半吧」，還有網友神解如何區分戴不戴口罩：「看你要存錢還是搶錢阿」。

不過也有熱心人提供經驗：「現在戴口罩沒人會問為什麼的啦！必要對身份時行員會請客戶拉一下口罩」、「我昨天去郵局時，門口有寫非常時期可以不脫口罩（大概是太多人問了）」，更認真解釋「針對同一事項的規定如有衝突，通常是後令壓前令；若有突發事件，針對突發事件發佈的臨時規定先於一般規定。狀況中口罩穿戴部分發生衝突，所以正解應是脫安全帽、戴口罩」。